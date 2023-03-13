Назаренко Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Назаренко Иванъ
Бракосочетание
11.07.1903
Жена: Назаренко Евгения
Рождение ребёнка
29.02.1904
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Назаренко Евгения
Рождение ребёнка
20.12.1905
Сын: Назаренко Игоръ
Мать ребёнка: Назаренко Евгения
Рождение ребёнка
18.01.1907
Сын: Назаренко Олег
Мать ребёнка: Назаренко Евгения