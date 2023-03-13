Назаренко Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Назаренко Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
11.07.1903

Жена: Назаренко Евгения

Рождение ребёнка
29.02.1904

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Назаренко Евгения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1905

Сын: Назаренко Игоръ

Мать ребёнка: Назаренко Евгения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1907

Сын: Назаренко Олег

Мать ребёнка: Назаренко Евгения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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