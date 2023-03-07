Назаренко (Подрядова) Евгения
Место рождения
Дата рождения08.01.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1888
Отец: Подрядовъ Григорий
Мать: Подрядова Анастасия
Бракосочетание
11.07.1903
Муж: Назаренко Михаилъ
Рождение ребёнка
29.02.1904
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Назаренко Михаилъ
Рождение ребёнка
20.12.1905
Сын: Назаренко Игоръ
Отец ребёнка: Назаренко Михаилъ
Рождение ребёнка
18.01.1907
Сын: Назаренко Олег
Отец ребёнка: Назаренко Михаилъ