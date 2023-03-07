Назаренко (Подрядова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко (Подрядова) Евгения

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.01.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1888

Отец: Подрядовъ Григорий

Мать: Подрядова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.07.1903

Муж: Назаренко Михаилъ

Рождение ребёнка
29.02.1904

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Назаренко Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1905

Сын: Назаренко Игоръ

Отец ребёнка: Назаренко Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1907

Сын: Назаренко Олег

Отец ребёнка: Назаренко Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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