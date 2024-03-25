Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадежда Егоровна

Надежда Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Около 1996

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Александр Фатеевич

Рождение ребёнка
23.02.1952

Дочь: Баяндина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Баяндин Александр Фатеевич

Рождение ребёнка
01.01.1957

Сын: Баяндин Василий Александрович

Отец ребёнка: Баяндин Александр Фатеевич

Рождение ребёнка
11.07.1961

Дочь: Баяндина Елена Александровна

Отец ребёнка: Баяндин Александр Фатеевич

Смерть
Около 1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.