Надежда Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиОколо 1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1952
Дочь: Баяндина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Баяндин Александр Фатеевич
Рождение ребёнка
01.01.1957
Сын: Баяндин Василий Александрович
Отец ребёнка: Баяндин Александр Фатеевич
Рождение ребёнка
11.07.1961
Дочь: Баяндина Елена Александровна
Отец ребёнка: Баяндин Александр Фатеевич
Смерть
Около 1996