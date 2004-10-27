Мальцева (Хаванова) Марта (Марфа) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцева (Хаванова) Марта (Марфа) Дмитриевна

Мальцева (Хаванова) Марта (Марфа) Дмитриевна

avatar

Место рождения

деревня Федосовская

Дата рождения

11.02.1927

Дата смерти

27.10.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Федосовская
Рождение ребёнка
05.04.1949

Дочь: Мальцева Галина Юрьевна

Отец ребёнка: Мальцев Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Юрий Александрович

Смерть
27.10.2004
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close