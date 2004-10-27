Мальцева (Хаванова) Марта (Марфа) Дмитриевна
Место рождениядеревня Федосовская
Дата рождения11.02.1927
Дата смерти27.10.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Федосовская
Рождение ребёнка
05.04.1949
Дочь: Мальцева Галина Юрьевна
Отец ребёнка: Мальцев Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.2004
Вологда, город Вологда, Вологодская область