Гильманова (Файзуллина) Роза Сибгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильманова (Файзуллина) Роза Сибгатовна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Файзуллин Сибгат Валиевич

Мать: Файзуллина Оркия

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гильманов Ахат

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
20.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1991

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