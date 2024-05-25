Гильманова (Файзуллина) Роза Сибгатовна
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Файзуллин Сибгат Валиевич
Мать: Файзуллина Оркия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гильманов Ахат
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
20.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1991