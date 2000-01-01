Лопатина Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Евдокия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1968

Дочь: Попова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Лопатин Николай

Рождение ребёнка
02.08.?

Дочь: Менькина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Лопатин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данченко Ирина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Николай

Смерть
Неизвестно
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