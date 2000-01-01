Лопатина Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1968
Дочь: Попова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Лопатин Николай
Рождение ребёнка
02.08.?
Дочь: Менькина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Лопатин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данченко Ирина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лопатин Николай
Смерть
Неизвестно