Пластикова (Черняева) Наталья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПластикова (Черняева) Наталья Герасимовна

Пластикова (Черняева) Наталья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Черняв Герасим Власович

Мать: Анна Ермиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close