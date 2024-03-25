Черняв Герасим Власович
Место рождения
Дата рождения26.02.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1869
Отец: Власий Филиппович
Мать: Дарья Леонтиевна
Бракосочетание
08.10.1886
Жена: Анна Ермиловна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пластикова Наталья Герасимовна
Мать ребёнка: Анна Ермиловна
Рождение ребёнка
02.04.1898
Сын: Черняев Василий Герасимович
Мать ребёнка: Анна Ермиловна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Анна Ермиловна
с.Ольхи Рязанская обл.
Рождение ребёнка
14.08.1912
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Анна Ермиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосова Марфа (Пелагея) Герасимовна
Мать ребёнка: Анна Ермиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ермиловна
Смерть
Неизвестно
с.Ольхи Рязанская обл.