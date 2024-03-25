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Черняв Герасим Власович

Место рождения

Ольхи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.02.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1869

Отец: Власий Филиппович

Мать: Дарья Леонтиевна

Ольхи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.10.1886

Жена: Анна Ермиловна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пластикова Наталья Герасимовна

Мать ребёнка: Анна Ермиловна

Рождение ребёнка
02.04.1898

Сын: Черняев Василий Герасимович

Мать ребёнка: Анна Ермиловна

Ольхи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Черняев Иван Герасимович

Мать ребёнка: Анна Ермиловна

с.Ольхи Рязанская обл.
Рождение ребёнка
14.08.1912

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Анна Ермиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосова Марфа (Пелагея) Герасимовна

Мать ребёнка: Анна Ермиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ермиловна

Смерть
Неизвестно
с.Ольхи Рязанская обл.
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