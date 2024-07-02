Пожитков Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
возможно брат Дарьи Ивановны https://familio.org/persons/18171d88-278e-4459-a02a-d4923d8eb734
Восприемник
01.04.1915 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/faa9dd26-b044-43e5-91df-3e4a485ca733/53
Смерть
Неизвестно