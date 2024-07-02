Пожитков Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПожитков Матвей Иванович

Пожитков Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

возможно брат Дарьи Ивановны https://familio.org/persons/18171d88-278e-4459-a02a-d4923d8eb734
Восприемник
01.04.1915 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/faa9dd26-b044-43e5-91df-3e4a485ca733/53
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.