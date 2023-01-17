Шейко Ева Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Параска Фомина
Отец ребёнка: Шейко Фома Карпов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шейко Дмитрий Фомин
Отец ребёнка: Шейко Фома Карпов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шейко Федора Фомин
Отец ребёнка: Шейко Фома Карпов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шейко Еремей Фомин
Отец ребёнка: Шейко Фома Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шейко Фома Карпов
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно