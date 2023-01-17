Шейко Ева Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейко Ева Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Параска Фомина

Отец ребёнка: Шейко Фома Карпов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шейко Дмитрий Фомин

Отец ребёнка: Шейко Фома Карпов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шейко Федора Фомин

Отец ребёнка: Шейко Фома Карпов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шейко Еремей Фомин

Отец ребёнка: Шейко Фома Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейко Фома Карпов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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