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Шейко Фома Карпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Шейко Карпей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Параска Фомина

Мать ребёнка: Шейко Ева Антонова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шейко Дмитрий Фомин

Мать ребёнка: Шейко Ева Антонова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шейко Федора Фомин

Мать ребёнка: Шейко Ева Антонова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шейко Еремей Фомин

Мать ребёнка: Шейко Ева Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейко Ева Антонова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1811
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