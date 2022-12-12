Шейко Фома Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Шейко Карпей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Параска Фомина
Мать ребёнка: Шейко Ева Антонова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шейко Дмитрий Фомин
Мать ребёнка: Шейко Ева Антонова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шейко Федора Фомин
Мать ребёнка: Шейко Ева Антонова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шейко Еремей Фомин
Мать ребёнка: Шейко Ева Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейко Ева Антонова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1811