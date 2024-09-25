Субботина (Королева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Королева) Анна Ивановна

Место рождения

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Никита Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Александр Степанович

Рождение ребёнка
28.09.1861 ст.

Дочь: Субботина Евлампия Александровна

Отец ребёнка: Субботин Александр Степанович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.11.1862 ст.

Сын: Субботин Александр Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Степанович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Субботин Иван Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Степанович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.09.1866 ст.

Дочь: Субботина Любовь Александровна

Отец ребёнка: Субботин Александр Степанович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Королев Иван Никитович

Отец ребёнка: Королев Никита Анисимович

Воронино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Королев Дмитрий Никитович

Отец ребёнка: Королев Никита Анисимович

Воронино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Королев Федор Никитович

Отец ребёнка: Королев Никита Анисимович

Воронино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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