Субботина (Королева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1861 ст.
Дочь: Субботина Евлампия Александровна
Отец ребёнка: Субботин Александр Степанович
Рождение ребёнка
17.11.1862 ст.
Сын: Субботин Александр Александрович
Отец ребёнка: Субботин Александр Степанович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Субботин Иван Александрович
Отец ребёнка: Субботин Александр Степанович
Рождение ребёнка
07.09.1866 ст.
Дочь: Субботина Любовь Александровна
Отец ребёнка: Субботин Александр Степанович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Королев Никита Анисимович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Королев Дмитрий Никитович
Отец ребёнка: Королев Никита Анисимович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Королев Никита Анисимович
Смерть
Неизвестно