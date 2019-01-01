деревня Воронино, деревня Воронино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Воронино

Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе гр-н дер. Воронино Бурмакинской волости Ковалеввых на постановление ВЗК о семейном разделе имущества. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-332 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
8901Воронино, д.при прудах.172750148177

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Митинская волость
Воронино д.колодцыНерехта-Писцово20873911422123542 ветрен. м.По волости мужчины-промышленники составляют 54,08% всего населения в возрасте от 8 до 60 лет; % плотников к населению в том же возрасте — 44,61.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район
385761Воронинодеревня57°22'с.ш.40°17'в.д.O-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Митинское сельское поселение
78612450126д Воронинодеревня
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