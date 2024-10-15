Янина (Груздева) Ульяна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янина (Груздева) Ульяна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1911

Дата смерти

23.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1911

Отец: Груздев Герасим Минович

Мать: Груздева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Письменный Дмитрий Евтихиевич

Отец ребёнка: Письменный Евтихий ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янин Кирилл Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Письменный Евтихий ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Письменная) Зинаида Евтихиевна

Отец ребёнка: Письменный Евтихий ?

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.09.1944

Сын: Письменный Владимир Евтихиевич

Отец ребёнка: Письменный Евтихий ?

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.02.1947

Дочь: Сучилкина (Янина) Ольга Кирилловна

Отец ребёнка: Янин Кирилл Иванович

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
21.11.1948

Дочь: Тотолина (Янина) Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Янин Кирилл Иванович

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
09.05.1954

Сын: Янин Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Янин Кирилл Иванович

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
23.03.1994
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край

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