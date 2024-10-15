Янина (Груздева) Ульяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1911
Дата смерти23.03.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Письменный Дмитрий Евтихиевич
Отец ребёнка: Письменный Евтихий ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янин Кирилл Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Письменный Евтихий ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Письменная) Зинаида Евтихиевна
Отец ребёнка: Письменный Евтихий ?
Рождение ребёнка
10.09.1944
Сын: Письменный Владимир Евтихиевич
Отец ребёнка: Письменный Евтихий ?
Рождение ребёнка
04.02.1947
Дочь: Сучилкина (Янина) Ольга Кирилловна
Отец ребёнка: Янин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1948
Дочь: Тотолина (Янина) Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Янин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1954
Отец ребёнка: Янин Кирилл Иванович
Смерть
23.03.1994