Груздев Герасим Минович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти03.08.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1911
Дочь: Янина Ульяна Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1918
Дочь: Груздева Любовь Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Арест
03.01.1933
Реабилитация осужденного
16.01.1989
Место жительства
Неизвестно
Село Алюнино Ленинского района ДВК
Смерть
03.08.1938