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Груздев Герасим Минович

Место рождения

Хохловка, Климовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

03.08.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Хохловка, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.11.1911

Дочь: Янина Ульяна Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1918

Дочь: Груздева Любовь Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Арест
03.01.1933
Реабилитация осужденного
16.01.1989
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
Село Алюнино Ленинского района ДВК
Смерть
03.08.1938
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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