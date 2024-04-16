Шихахмедова Ислам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шихахмедова Зимфира Исламовна
Мать ребёнка: Шихахмедова (Алиева) Хейранса Дадашевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихахмедов Мурад Исламович
Мать ребёнка: Шихахмедова (Алиева) Хейранса Дадашевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихахмедов Руслан Исламович
Мать ребёнка: Шихахмедова (Алиева) Хейранса Дадашевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихахмедов Тагир Исламович
Мать ребёнка: Шихахмедова (Алиева) Хейранса Дадашевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихахмедов Нифтулла Исламович
Мать ребёнка: Шихахмедова (Алиева) Хейранса Дадашевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно