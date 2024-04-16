Шихахмедова (Алиева) Хейранса Дадашевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихахмедова (Алиева) Хейранса Дадашевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алиев Дадаш Алиевич

Мать: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шихахмедова Зимфира Исламовна

Отец ребёнка: Шихахмедова Ислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихахмедов Мурад Исламович

Отец ребёнка: Шихахмедова Ислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихахмедов Руслан Исламович

Отец ребёнка: Шихахмедова Ислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихахмедов Тагир Исламович

Отец ребёнка: Шихахмедова Ислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихахмедов Нифтулла Исламович

Отец ребёнка: Шихахмедова Ислам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихахмедова Ислам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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