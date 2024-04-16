Шихахмедова (Алиева) Хейранса Дадашевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шихахмедова Зимфира Исламовна
Отец ребёнка: Шихахмедова Ислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихахмедов Мурад Исламович
Отец ребёнка: Шихахмедова Ислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихахмедов Руслан Исламович
Отец ребёнка: Шихахмедова Ислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихахмедов Тагир Исламович
Отец ребёнка: Шихахмедова Ислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихахмедов Нифтулла Исламович
Отец ребёнка: Шихахмедова Ислам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихахмедова Ислам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан