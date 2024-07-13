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Гусаров Артём Владимирович

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Место рождения

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

Дата рождения

07.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1974 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1994

Отец: Гусаров Владимир

Мать: Маслова Галина Петровна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Бракосочетание
09.11.2013

Жена: Гусарова Алина Юрьевна

Рождение ребёнка
06.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусарова Алина Юрьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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