Гусаров Артём Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1994
Отец: Гусаров Владимир
Мать: Маслова Галина Петровна
Бракосочетание
09.11.2013
Жена: Гусарова Алина Юрьевна
Рождение ребёнка
06.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусарова Алина Юрьевна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край