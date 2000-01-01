Кетова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татиана Анатольевна
Отец ребёнка: Милютин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милютин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Милютин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Милютин Анатолий
Смерть
Неизвестно