Милютин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кетова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милютин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Кетова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татиана Анатольевна
Мать ребёнка: Кетова Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно