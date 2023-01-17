Белых Артемий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Белых Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белых Лия Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белых Александр Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва