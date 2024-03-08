Конева (Коновалова) Василина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева (Коновалова) Василина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Конев Степан Иванович

Отец ребёнка: Конев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1922

Дочь: Николаева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Конев Иван Васильевич

Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Конев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конев Василий Иванович

Отец ребёнка: Конев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конев Иван Васильевич

Смерть
1946
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