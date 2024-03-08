Конева (Коновалова) Василина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Конев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1922
Дочь: Николаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Конев Иван Васильевич
Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Конев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Конев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946