Владимиров Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.03.1926

Дата смерти

25.08.2007

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1926

Отец: Степанов Григорий Стефанович

Мать: Владимирова Ольга Яковлевна

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова (Гореликова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
24.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова (Гореликова) Мария Сергеевна

Смерть
25.08.2007
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

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