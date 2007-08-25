Владимиров Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1926
Дата смерти25.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Владимирова (Гореликова) Мария Сергеевна
Смерть
25.08.2007
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область