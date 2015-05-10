Владимирова (Гореликова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1927
Дата смерти10.05.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимиров Дмитрий Григорьевич
Смерть
10.05.2015
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область