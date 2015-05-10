Владимирова (Гореликова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Гореликова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1927

Дата смерти

10.05.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
24.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Дмитрий Григорьевич

Смерть
10.05.2015
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

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