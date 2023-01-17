Федосеев Матвей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1902
Мать ребёнка: Федосеева ?
Рождение ребёнка
12.07.1909
Дочь: Крестьянинова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Федосеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Федосеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Федосеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосеева ?
Смерть
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область