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Федосеева ?

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Место рождения

Филино, Аннинская волость, Покровский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Аннинская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1902

Сын: Федосеев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Федосеев Матвей

Филино, Аннинская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1909

Дочь: Крестьянинова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Федосеев Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Федосеев Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Федосеев Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Матвей

Смерть
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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