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Холмогоров Михаил Дмитриевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1877

Отец: Холмогоров Дмитрий Михайлович

Мать: Холмогорова София Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.09.1901 ст.

Дочь: Холмогоров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Холмогорова Анастасия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Св. Пимена в Новых Воротниках ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №2, дело №198, стр. 58
Бракосочетание
До 1901

Жена: Холмогорова Анастасия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.06.1903 ст.

Сын: Холмогоров Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Холмогорова Анастасия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.09.1910 ст.

Сын: Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Холмогорова Анастасия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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