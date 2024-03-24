Холмогорова Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.1901 ст.
Дочь: Холмогоров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Холмогоров Михаил Дмитриевич
Церковь Св. Пимена в Новых Воротниках ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №2, дело №198, стр. 58
Бракосочетание
До 1901
Рождение ребёнка
05.06.1903 ст.
Сын: Холмогоров Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Холмогоров Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.09.1910 ст.
Сын: Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Холмогоров Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно