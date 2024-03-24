Холмогорова Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холмогорова Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1901 ст.

Дочь: Холмогоров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Холмогоров Михаил Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Св. Пимена в Новых Воротниках ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №2, дело №198, стр. 58
Бракосочетание
До 1901

Муж: Холмогоров Михаил Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.06.1903 ст.

Сын: Холмогоров Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Холмогоров Михаил Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.09.1910 ст.

Сын: Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Холмогоров Михаил Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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