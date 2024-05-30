Галеева (Аминева) Римма Ришадовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеева (Аминева) Римма Ришадовна

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Место рождения

д.Дербишева

Дата рождения

30.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1985

Отец: Аминев Ришад Иргалеевич

Мать: Аминева (Хисматуллина) Гульсия Нигматулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галеев Вадит Нуриахметович

Рождение ребёнка
23.12.2004

Дочь: Черниязова Ирина Эдуардовна

Отец ребёнка: Черниязов Эдуард Барыевич

Рождение ребёнка
06.07.2017

Сын: Галеев Эмиль Вадитович

Отец ребёнка: Галеев Вадит Нуриахметович

Рождение ребёнка
13.04.2019

Дочь: Галеева Ева Вадитовна

Отец ребёнка: Галеев Вадит Нуриахметович

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