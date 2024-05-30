Галеева (Аминева) Римма Ришадовна
Место рожденияд.Дербишева
Дата рождения30.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.2004
Дочь: Черниязова Ирина Эдуардовна
Отец ребёнка: Черниязов Эдуард Барыевич
Рождение ребёнка
06.07.2017
Отец ребёнка: Галеев Вадит Нуриахметович
Рождение ребёнка
13.04.2019
Дочь: Галеева Ева Вадитовна
Отец ребёнка: Галеев Вадит Нуриахметович