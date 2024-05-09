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Аминев Ришад Иргалеевич

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Место рождения

д.Малая Ультракова, Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

30.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1984

Жена: Аминева (Хисматуллина) Гульсия Нигматулловна

Рождение ребёнка
30.03.1985

Дочь: Галеева (Аминева) Римма Ришадовна

Мать ребёнка: Аминева (Хисматуллина) Гульсия Нигматулловна

Рождение ребёнка
27.05.1987

Дочь: Каримова (Аминева) Алина Ришадовна

Мать ребёнка: Аминева (Хисматуллина) Гульсия Нигматулловна

Рождение ребёнка
22.05.1993

Дочь: Аминева Эльвина Ришадовна

Мать ребёнка: Аминева (Хисматуллина) Гульсия Нигматулловна

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