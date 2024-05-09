Аминев Ришад Иргалеевич
Место рожденияд.Малая Ультракова, Аргаяшский район Челябинская область
Дата рождения30.09.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1984
Рождение ребёнка
30.03.1985
Дочь: Галеева (Аминева) Римма Ришадовна
Мать ребёнка: Аминева (Хисматуллина) Гульсия Нигматулловна
Рождение ребёнка
27.05.1987
Дочь: Каримова (Аминева) Алина Ришадовна
Мать ребёнка: Аминева (Хисматуллина) Гульсия Нигматулловна
Рождение ребёнка
22.05.1993
Дочь: Аминева Эльвина Ришадовна
Мать ребёнка: Аминева (Хисматуллина) Гульсия Нигматулловна