Губский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губский Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Губская Валентина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Губская Валентина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губская Валентина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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