Герасимова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1877
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Гункин Ефимий Михайлов
Самара, Николаевск, Николаевск (уезд)
Рождение ребёнка
13.07.1890
Сын: Гункин Фома
Отец ребёнка: Гункин Ефимий Михайлов
Михаило-Архангельская церковь, Самовольная Ивановка, Николаевск, Самара, Россия
Рождение ребёнка
19.05.1895
Сын: Гункин Константин
Отец ребёнка: Гункин Ефимий Михайлов
Михаило-Архангельская церковь, Самовольная Ивановка, Николаевск, Самара, Россия
Рождение ребёнка
15.10.1898
Дочь: Гункина Параскева Евфимиевна
Отец ребёнка: Гункин Ефимий Михайлов
Михаило-Архангельская церковь, Самовольная Ивановка, Николаевск, Самара, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно