Гункин Ефимий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гункин Ефимий Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1877

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Герасимова Ирина

Самара, Николаевск, Николаевск (уезд)
Рождение ребёнка
13.07.1890

Сын: Гункин Фома

Мать ребёнка: Герасимова Ирина

Михаило-Архангельская церковь, Самовольная Ивановка, Николаевск, Самара, Россия
Рождение ребёнка
19.05.1895

Сын: Гункин Константин

Мать ребёнка: Герасимова Ирина

Михаило-Архангельская церковь, Самовольная Ивановка, Николаевск, Самара, Россия
Рождение ребёнка
15.10.1898

Дочь: Гункина Параскева Евфимиевна

Мать ребёнка: Герасимова Ирина

Михаило-Архангельская церковь, Самовольная Ивановка, Николаевск, Самара, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Ирина

Смерть
Неизвестно
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