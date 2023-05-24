Заболотнев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Заболотнева Александра
Рождение ребёнка
06.07.1954
Дочь: Заболотнева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Заболотнева Александра
Смерть
Неизвестно