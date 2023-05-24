Заболотнев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотнев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Заболотнева Александра

Рождение ребёнка
06.07.1954

Дочь: Заболотнева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Заболотнева Александра

Смерть
Неизвестно

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