Фадеева Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заболотнев Николай
Мать: Заболотнева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Алена Петровна
Отец ребёнка: Фадеев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Марина Петровна
Отец ребёнка: Фадеев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фадеев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Фадеев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фадеев Петр