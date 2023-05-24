Фадеева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заболотнев Николай

Мать: Заболотнева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Алена Петровна

Отец ребёнка: Фадеев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Марина Петровна

Отец ребёнка: Фадеев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Фадеев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Фадеев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Петр

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