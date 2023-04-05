Машурин Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машурин Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Варвара Никитьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машурин Терентий Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машурин Михаил Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никитьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Никитьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Никитьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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