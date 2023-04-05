Машурин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Варвара Никитьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машурин Терентий Никитьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машурин Михаил Никитьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никитьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Никитьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Никитьевна