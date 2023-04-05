Машурин Терентий Никитьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМашурин Терентий Никитьевич

Машурин Терентий Никитьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Машурин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машурин Василий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малафеева Анна Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close