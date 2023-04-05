Машурин Терентий Никитьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Машурин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машурин Василий Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малафеева Анна Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Терентьевна
Мать ребёнка: не указана