Рогалев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1925
Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1926
Сын: Рогалев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Рогалева (Попова) Неонилла Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Рогалев Аркадий Николаевич
Мать ребёнка: Рогалева (Попова) Неонилла Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Рогалева (Попова) Неонилла Ивановна
Смерть
Неизвестно