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Рогалев Николай Александрович

Место рождения

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Бракосочетание
1925

Жена: Рогалева (Попова) Неонилла Ивановна

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1926

Сын: Рогалев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Рогалева (Попова) Неонилла Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Рогалев Аркадий Николаевич

Мать ребёнка: Рогалева (Попова) Неонилла Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Рогалев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Рогалева (Попова) Неонилла Ивановна

Смерть
Неизвестно

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