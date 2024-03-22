Анисья Иванова
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти16.10.1776 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Иван Иванов
Мать: Ирина Иванова
Бракосочетание
До 1754
Муж: Ермолай Григорьев
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агафья Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Григорьев
Рождение ребёнка
1757
Сын: Андрей Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Григорьев
Рождение ребёнка
14.11.1761 ст.
Сын: Филипп Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Григорьев
Смерть
16.10.1776 ст.