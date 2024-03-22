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Анисья Иванова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

16.10.1776 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Иван Иванов

Мать: Ирина Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1754

Муж: Ермолай Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агафья Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Андрей Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1761 ст.

Сын: Филипп Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.10.1776 ст.
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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