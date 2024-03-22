Ермолай Григорьев
Место рождения
Дата рождения27.07.1723 ст.
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1723 ст.
Отец: Григорий Фёдоров
Мать: Агафья Степанова
Бракосочетание
До 1754
Жена: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агафья Ермолаева
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Андрей Ермолаев
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
14.11.1761 ст.
Сын: Филипп Ермолаев
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Смерть
1784