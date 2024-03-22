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Ермолай Григорьев

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.07.1723 ст.

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1723 ст.

Отец: Григорий Фёдоров

Мать: Агафья Степанова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1754

Жена: Анисья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агафья Ермолаева

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Андрей Ермолаев

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1761 ст.

Сын: Филипп Ермолаев

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1784
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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