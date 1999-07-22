Черезова (Семёнова) Лилия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черезова (Семёнова) Лилия Андреевна

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Место рождения

Советский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

22.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1999

Отец: Семёнов Андрей Владимирович

Мать: Семёнова Светлана Михайловна

Советский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
27.01.2021

Муж: Черезов Иван Константинович

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.2021

Сын: Черезов Платон Иванович

Отец ребёнка: Черезов Иван Константинович

Рождение ребёнка
02.12.2022

Дочь: Черезова Элизабет Ивановна

Отец ребёнка: Черезов Иван Константинович

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.2022

Дочь: Черезова Элизабет Ивановна

Отец ребёнка: не указан

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