Черезова (Семёнова) Лилия Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1999
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1999
Бракосочетание
27.01.2021
Рождение ребёнка
09.02.2021
Отец ребёнка: Черезов Иван Константинович
Рождение ребёнка
02.12.2022
Дочь: Черезова Элизабет Ивановна
Отец ребёнка: Черезов Иван Константинович
Рождение ребёнка
02.12.2022
Дочь: Черезова Элизабет Ивановна
Отец ребёнка: не указан