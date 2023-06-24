Семёнов Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1997
Дочь: Семёнова София Андреевна
Мать ребёнка: Семёнова Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
22.07.1999
Дочь: Черезова (Семёнова) Лилия Андреевна
Мать ребёнка: Семёнова Светлана Михайловна
Советский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл