Семёнов Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1997

Дочь: Семёнова София Андреевна

Мать ребёнка: Семёнова Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
22.07.1999

Дочь: Черезова (Семёнова) Лилия Андреевна

Мать ребёнка: Семёнова Светлана Михайловна

Советский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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