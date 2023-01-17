Попова Анна Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1870 ст.
Дочь: Ржаницына Александра Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Михайлович
Дочь священника.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Попова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно