Попова Анна Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Анна Никаноровна

Попова Анна Никаноровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1870 ст.

Дочь: Ржаницына Александра Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Михайлович

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника.
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Попова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Михайлович

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close