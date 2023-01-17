Попов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1870 ст.
Дочь: Ржаницына Александра Васильевна
Мать ребёнка: Попова Анна Никаноровна
Дочь священника.
Работа или профессия
1870
Священник настоятель Ильинской Кобыльской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Попова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Попова Анна Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна Никаноровна
Смерть
Неизвестно