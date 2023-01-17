Попов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1870 ст.

Дочь: Ржаницына Александра Васильевна

Мать ребёнка: Попова Анна Никаноровна

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника.
Работа или профессия
1870
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Священник настоятель Ильинской Кобыльской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Попова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Попова Анна Никаноровна

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна Никаноровна

Смерть
Неизвестно
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