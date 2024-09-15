Афанасьева (Шумляева) Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения13.11.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1872 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Евгений Ефремович
Отец ребёнка: Афанасьев Ефрем Фёдорович
Перовка Бузулукского уезда Самарской губернии
Бракосочетание
01.11.1893 ст.
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Родькина (Афанасьева) Матрона Ефремовна
Отец ребёнка: Афанасьев Ефрем Фёдорович
Рождение ребёнка
14.03.1898 ст.
Дочь: Дергунова (Афанасьева) Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.05.1910
Дочь: Афанасьева-Соломатникова Пелагея Ефремовна
Отец ребёнка: Афанасьев Ефрем Фёдорович
Рождение ребёнка
26.06.1912
Сын: Афанасьев Евдоким Ефремович
Отец ребёнка: Афанасьев Ефрем Фёдорович
Перовка Бузулукского уезда Самарской губернии
Смерть
Неизвестно