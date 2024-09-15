Афанасьева (Шумляева) Екатерина Степановна 13.11.1872 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасьева (Шумляева) Екатерина Степановна

Место рождения

Тарпановка, Герасимовская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

13.11.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1872 ст.

Отец: Шумляев Степан Иванович

Мать: Шумляева (Колдышева) Агафья Яковлевна

Тарпановка, Герасимовская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Евгений Ефремович

Отец ребёнка: Афанасьев Ефрем Фёдорович

Перовка Бузулукского уезда Самарской губернии
Бракосочетание
01.11.1893 ст.

Муж: Афанасьев Ефрем Фёдорович

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Родькина (Афанасьева) Матрона Ефремовна

Отец ребёнка: Афанасьев Ефрем Фёдорович

Рождение ребёнка
14.03.1898 ст.

Дочь: Дергунова (Афанасьева) Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: не указан

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1910

Дочь: Афанасьева-Соломатникова Пелагея Ефремовна

Отец ребёнка: Афанасьев Ефрем Фёдорович

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1912

Сын: Афанасьев Евдоким Ефремович

Отец ребёнка: Афанасьев Ефрем Фёдорович

Перовка Бузулукского уезда Самарской губернии
Смерть
Неизвестно

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