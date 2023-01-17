Тумаренко (Александрова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1939
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1939
Рождение ребёнка
04.07.1961
Дочь: Зимина Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Тумаренко Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
20.11.1965
Сын: Тумаренко Игорь Викторович
Отец ребёнка: Тумаренко Виктор Семёнович
Седаново, Киренский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно