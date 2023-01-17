Тумаренко (Александрова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумаренко (Александрова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1939

Отец: Александров Иван Алексеевич

Мать: Александрова Анна Павловна

Рождение ребёнка
04.07.1961

Дочь: Зимина Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Тумаренко Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
20.11.1965

Сын: Тумаренко Игорь Викторович

Отец ребёнка: Тумаренко Виктор Семёнович

Седаново, Киренский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тумаренко Виктор Семёнович

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