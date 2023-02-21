Александрова (Анисимова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Анисимова) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Анисимов Павел

Мать: Анисимова Наталья Абрамовна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Александрова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Александров Степан Иванович

Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Александров Трофим Иванович

Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Александрова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Александрова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Александров Григорий Иванович

Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Александров Василий Иванович

Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
19.09.1939

Дочь: Тумаренко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
10.05.1942

Дочь: Александрова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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