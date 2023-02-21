Александрова (Анисимова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Анисимов Павел
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Александрова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Александров Степан Иванович
Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Александров Трофим Иванович
Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Александрова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Александрова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Александров Григорий Иванович
Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Александров Василий Иванович
Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
19.09.1939
Дочь: Тумаренко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
10.05.1942
Дочь: Александрова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Александров Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно