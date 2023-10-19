Панютин Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1792
Дата смерти25.04.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1792
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
25.04.1866
Похороны
Неизвестно
Чуфарово, Майнский муниципальный район, Ульяновская область