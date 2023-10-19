Панютин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панютин Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1792

Дата смерти

25.04.1866

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1792

Отец: Панютин Сергей Федорович

Мать: Панютина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
25.04.1866
Похороны
Неизвестно
Чуфарово, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
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