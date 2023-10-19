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Панютин Сергей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

?.05.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Панютин Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Панютина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
26.08.1792

Сын: Панютин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Панютина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
12.11.1795

Сын: Панютин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Панютина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
19.09.1800

Сын: Панютин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Панютина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Панютина Надежда Федоровна

Смерть
?.05.1830
Чуфарово, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
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