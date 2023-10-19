Панютин Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти?.05.1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Панютина Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
26.08.1792
Сын: Панютин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Панютина Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
12.11.1795
Мать ребёнка: Панютина Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
19.09.1800
Сын: Панютин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Панютина Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Панютина Надежда Федоровна
Смерть
?.05.1830
Чуфарово, Майнский муниципальный район, Ульяновская область