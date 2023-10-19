Панютина (Козлова) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панютина (Козлова) Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Козлов Федор Дмитриевич

Мать: Козлова Александра Богдановна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Панютин Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Панютин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
26.08.1792

Сын: Панютин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Панютин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
12.11.1795

Сын: Панютин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Панютин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
19.09.1800

Сын: Панютин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Панютин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Панютин Сергей Федорович

Смерть
1848
Похороны
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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