Панютина (Козлова) Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1848
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Панютин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
26.08.1792
Сын: Панютин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Панютин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
12.11.1795
Отец ребёнка: Панютин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
19.09.1800
Сын: Панютин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Панютин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Панютин Сергей Федорович
Смерть
1848
Похороны
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область